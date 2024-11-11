شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يلتقي الرئيس الفلسطيني ويبحثان تطورات الأوضاع والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في الرياض اليوم، الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين، وذلك على هامش انعقاد القمة العربية والإسلامية غير العادية.
وجرى خلال اللقاء، استعراض الموضوعات المدرجة على جدول أعمال القمة، كما بحثا تطورات الأوضاع في فلسطين، والجهود المبذولة بشأنها.
كما حضر صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز وزير الدفاع، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، والوفد المرافق لرئيس دولة فلسطين.
وجرى خلال اللقاء، استعراض الموضوعات المدرجة على جدول أعمال القمة، كما بحثا تطورات الأوضاع في فلسطين، والجهود المبذولة بشأنها.
القمة العربية والإسلامية غير العاديةحضر اللقاء، صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن بندر بن عبد العزيز وزير الحرس الوطني.
كما حضر صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز وزير الدفاع، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، والوفد المرافق لرئيس دولة فلسطين.