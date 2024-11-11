شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يلتقي رئيس مجلس السيادة السوداني ويستعرضان المستجدات والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في الرياض اليوم، الرئيس عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي بجمهورية السودان، وذلك على هامش انعقاد القمة العربية والإسلامية غير العادية.
وجرى خلال اللقاء، استعراض مستجدات الأوضاع في السودان، والجهود المبذولة تجاهها بما يحقق الأمن والاستقرار في السودان الشقيق.
وجرى خلال اللقاء، استعراض مستجدات الأوضاع في السودان، والجهود المبذولة تجاهها بما يحقق الأمن والاستقرار في السودان الشقيق.