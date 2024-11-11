شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يلتقي رئيس مجلس السيادة السوداني ويستعرضان المستجدات والان نبدء بالتفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.