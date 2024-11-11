اخبار السعوديه

ولي العهد يلتقي رئيس مجلس السيادة السوداني ويستعرضان المستجدات

0 نشر
واس - الرياض 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يلتقي رئيس مجلس السيادة السوداني ويستعرضان المستجدات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى صاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في الرياض اليوم، الرئيس عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي بجمهورية السودان، وذلك على هامش انعقاد القمة العربية والإسلامية غير العادية.
وجرى خلال اللقاء، استعراض مستجدات الأوضاع في السودان، والجهود المبذولة تجاهها بما يحقق الأمن والاستقرار في السودان الشقيق.

القمة العربية والإسلامية غير العادية

حضر اللقاء، صاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن بندر بن عبد العزيز وزير الحرس الوطني، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز وزير الدفاع، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية السودان علي حسن جعفر، والوفد المرافق لرئيس مجلس السيادة الانتقالي بجمهورية السودان.
الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

Advertisements

قد تقرأ أيضا