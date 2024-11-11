شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يستعرض سبل تعزيز العلاقات مع الرئيس السوري والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الرئيس بشار الأسد، رئيس الجمهورية العربية السورية، وذلك على هامش انعقاد القمة العربية والإسلامية غير العادية.
وجرى خلال اللقاء بحث الموضوعات المدرجة على جدول أعمال القمة، بالإضافة إلى استعراض سبل تعزيز العلاقات بين البلدين.
وجرى خلال اللقاء بحث الموضوعات المدرجة على جدول أعمال القمة، بالإضافة إلى استعراض سبل تعزيز العلاقات بين البلدين.