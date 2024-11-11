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ولي العهد يستعرض سبل تعزيز العلاقات مع الرئيس السوري

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واس - الرياض 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - التقى صاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الرئيس بشار الأسد، رئيس الجمهورية العربية السورية، وذلك على هامش انعقاد القمة العربية والإسلامية غير العادية.
وجرى خلال اللقاء بحث الموضوعات المدرجة على جدول أعمال القمة، بالإضافة إلى استعراض سبل تعزيز العلاقات بين البلدين.

قائمة الحضور

حضر اللقاء، صاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن بندر بن عبد العزيز وزير الحرس الوطني، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز وزير الدفاع، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، والوفد المرافق لرئيس الجمهورية العربية السورية.
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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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