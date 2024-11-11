شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يلتقي رئيس أوزبكستان ويبحثان فرص تطوير العلاقات والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في الرياض اليوم، الرئيس شوكت ميرضيائيف رئيس جمهورية أوزبكستان، وذلك على هامش انعقاد القمة العربية والإسلامية غير العادية.
وجرى خلال اللقاء استعراض الموضوعات المدرجة على جدول أعمال القمة، بالإضافة إلى بحث فرص تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات.
حضر اللقاء، صاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن بندر بن عبد العزيز وزير الحرس الوطني، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز وزير الدفاع، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية أوزبكستان يوسف بن صالح القهره، والوفد المرافق لرئيس جمهورية أوزبكستان.
وجرى خلال اللقاء استعراض الموضوعات المدرجة على جدول أعمال القمة، بالإضافة إلى بحث فرص تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات.
القمة العربية والإسلامية غير العادية
حضر اللقاء، صاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن بندر بن عبد العزيز وزير الحرس الوطني، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز وزير الدفاع، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية أوزبكستان يوسف بن صالح القهره، والوفد المرافق لرئيس جمهورية أوزبكستان.