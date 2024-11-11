شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يبحث مستجدات الأوضاع في فلسطين ولبنان مع الرئيس التركي والان نبدء بالتفاصيل



وجرى خلال اللقاء استعراض الموضوعات المدرجة على جدول أعمال القمة، ومستجدات الأوضاع في فلسطين ولبنان، والجهود المبذولة بشأنها. العلاقات السعودية التركية كما جرى خلال اللقاء استعراض أوجه العلاقات الثنائية السعودية التركية في مختلف المجالات والسبل الكفيلة بتطويرها وتعزيزها. حضر اللقاء صاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن بندر بن عبد العزيز وزير الحرس الوطني، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز وزير الدفاع.

ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني د. مساعد بن محمد العيبان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية التركية فهد أسعد ابو النصر والوفد المرافق لرئيس الجمهورية التركية. الدمام - شريف احمد - التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في الرياض اليوم الاثنين، الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية، وذلك على هامش انعقاد القمة العربية والإسلامية غير العادية.وجرى خلال اللقاء استعراض الموضوعات المدرجة على جدول أعمال القمة، ومستجدات الأوضاع في فلسطين ولبنان، والجهود المبذولة بشأنها.كما جرى خلال اللقاء استعراض أوجه العلاقات الثنائية السعودية التركية في مختلف المجالات والسبل الكفيلة بتطويرها وتعزيزها. حضر اللقاء صاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن بندر بن عبد العزيز وزير الحرس الوطني، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز وزير الدفاع.ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني د. مساعد بن محمد العيبان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية التركية فهد أسعد ابو النصر والوفد المرافق لرئيس الجمهورية التركية.