شكرا لمتابعة خبر عن وزير الخارجية: ركزنا جهودنا على حقوق الشعب الفلسطيني في تحقيق المصير .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان، عن تركيز جهود القمة العربية الإسلامية على حقوق الشعب الفلسطيني في تحقيق المصير، موضحا أن هذا يجعلهم أمام مهمة صعبة ولكنها ستبقى قائمة حتى وقف الحرب.

وقال بن فرحان، خلال كلمته اليوم بالقمة العربية الإسلامية: “أن اللجنة الوزارية كانت من أهم المخرجات العملية للقمة السابقة، حيث قدمنا تقرير مفصل عن جهودنا خلال السنة الماضية، وكان بلا شكل للجنة دورا مهما خاصة في دفع جهود بعض الدول للاعتراف بالدولة الفلسطينية وتركيز الانظار على حتمية حل النزاع في الشرق الاوسط والنزاع بين فلسطين واسرائيل من خلال قيام الدولة الفلسطينية”.

وأضاف: “ركزنا جهودنا على حقوق الشعب الفلسطيني في تحقيق المصير وهذا يجعلنا أمام مهمة صعبة ولكنها ستبقى قائمة حتى وقف الحرب التي مازالت قائمة والاعتداءات بالضفة الغربية اضافة الى ما نشهده الان من اتساع رقعة الحرب حتى الجمهورية اللبنانية”.

وتأتي هذه القمة امتداداً للقمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية التي استضافتها الرياض بتاريخ 11 نوفمبر العام الماضي، بناءً على توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، واستكمالاً للجهود المبذولة من الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وبالتنسيق مع قادة الدول العربية والإسلامية.