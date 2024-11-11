شكرا لمتابعة خبر عن العثور على نوع نادر من الزواحف بصحاري الحدود الشمالية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عثر مؤخرًا بوادي الحنظلية جنوب عرعر، على أحد أنواع السحالي المعروفة بـ “قاضى الجبل الرملي” النادر واسمه العلمي (Sand Agama)، وهو ذو اللون الجذاب، ويرجع السبب لظهوره في المشهد البيئي بصحاري عرعر، هو انتشار الكثير من النباتات والمحميات الطبيعية.

وفى هذا الصدد قال عضو جمعية أمان البيئية، المهتم بالحياة الفطرية عدنان خليفة، أن هذا النوع من الزواحف يعد أحد أنواع السحالي المعروفة والنادرة والقليلة بالحدود الشمالية، وهي سحلية متوسطة الحجم ذات جسم مفلطح ورأس مثلث عريض والذيل طويل نسبيًا ويظهر على الناحية الظهرية حراشف كبيرة ذات نهايات شوكية منتشرة على الرأس وظهر الذيل نهارية النشاط.

وأفاد خليفة أنها تتغذى على الحشرات واللافقاريات تعيش في المناطق الصخرية والسهول الحصوية شديدة التكيف مع بيئتها تهرب من حر الصحراء بتسلق الشجيرات الصحراوية والصخور ألوانها تشبه ألوان بيئتها بشكل عام رملية باهتة، وتتميز الذكور بلون أزرق رائع يمتد من الرأس إلى الرقبة وجانبية الجسم حيث يستعرض الذكر بلونه لجذب الإناث في موسم التزاوج أما الإناث فلا تمتلك ذلك اللون.