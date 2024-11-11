حملة للتطعيم ضد الحصبة

وتهدف الحملة إلى تحقيق التغطية الشاملة لجميع الفئات المستهدفة بالتطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانية، للحد من انتقال العدوى داخل المدارس والمؤسسات التعليمية، وتعزيز المناعة الجماعية لحماية المجتمع من تفشي المرض، كما تسعى إلى رفع مستوى الوعي الصحي بأهمية التطعيم في الوقاية من الأمراض المعدية.
وأوضحت «الصحة» أن الحملة تستهدف الفئات العمرية من 6 أشهر إلى 18 سنة، حيث سيتم تطعيم الأطفال من 6 أشهر إلى 6 سنوات داخل المراكز الصحية ورياض الأطفال ضمن المرحلة الأولى من الحملة، بينما ستتم عملية التطعيم للفئات الأخرى داخل المدارس والمؤسسات التعليمية والمعاهد الفنية لاحقًا ضمن المرحلة الثانية من الحملة.
وتأتي هذه الجهود ضمن مساعي وزارة الصحة لتطوير البنية التحتية الصحية، وتعزيز الوعي الصحي بأهمية الوقاية والتطعيم، لضمان مستقبل صحي ومستدام لجميع فئات المجتمع.
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