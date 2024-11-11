شكرا لقرائتكم خبر عبدالله كامل يضيف لقبًا جديدًا إلى إنجازاته في "الكارتنغ" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
حصل عبدالله على المركز الأول في أربعة جولات من أصل ستة، لينهي البطولة متصدرا بفارق 37 نقطة عن عبدالإله الطيب الذي فاز بالمركز الثاني، ومالك فحماوي الذي حل في المركز الثالث.
ويستعد عبدالله أيمن كامل بطل المملكة للانتقال من الكارتنغ إلى الفورمولا4، حيث بدأ في خوض التجارب على حلبة بول ريكارد الفرنسية، وحلبة كورنيش جدة بالسعودية، كما سيكمل التدريبات على حلبة البحرين في أواخر الشهر الحالي، استعداداً للمنافسة عام 2025.
وعقب فوزه ببطولة المملكة عبر عبدالله أيمن كامل عن سعادته بالاحتفاظ بلقب بطل المملكة في الكارتنغ، مؤكدا حرصه على مواصلة التدريب والمشاركات في البطولات العالمية من أجل المحافظة على هذا اللقب الكبير.
وقدم عبدالله شكره لوالده على دعمه المتواصل، وكذلك إلى مدربه وفريقه الفني على الجهد الذي بذلوه لإعداده خلال السباقات المختلفة، مما ساعده على حصد العديد من البطولات محليا ودوليا.
كانت هذه تفاصيل خبر عبدالله كامل يضيف لقبًا جديدًا إلى إنجازاته في "الكارتنغ" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.