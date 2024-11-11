شكرا لمتابعة خبر عن أدبي جدة يعلن عنوان وموعد ملتقى قراءة النص 21 ومحاوره والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلن رئيس نادي جدة الثقافي الأستاذ الدكتور عبدالله بن عويقل السلمي عن عنوان ملتقى قراءة النص 21 حيث حدد موعده يوم الثلاثاء ٢١ الي ٢٣ رجب الموافق ٢١ _ ٢٣ يناير ٢٠٢٥م ومحاوره.

والذي جاء بعنوان (التاريخ الأدبي والثقافي في المملكة العربية السعودية بين الشفافية والكتابية ) متضمنا تسعة محاور هي :

عنوان الملتقى

1- أصول الثقافة الشفاهية القديمة

2- النص الشفاهي وطبيعة المرحلة

3- الوثائق التاريخية والنقوش

4-الحرف اليدوية وتجلياتها في النص الأدبي

5-أجناس الأدب الشفاهية

6-السرد الأدبي: السير والتراجم، الذكريات والمشاهدات، الأوراق الخاصة.

7-مقاربات بين النص الشفاهي والنص الكتابي

8-الإعلام القديم والفضاء التلفزيوني

9-الإعلام الجديد والفضاء الإلكتروني.

من جانبه، قال أمين اللجنة العلمية للملتقى الدكتور عبدالرحمن بن رجاء الله السلمي رؤيتنا بأن يكون ملتقى قراءة النص بنادي جدة رائداً في تناول الموضوعات الأدبية المرتبطة بالمشهد الأدبي والثقافي السعودي.

وبين السلمي بأن رسالة الملتقى هو تشجيع الباحثين والمثقفين على الاهتمام بالأدب وتقويمه وإثرائه، وتعزيز الاتجاهات الأدبية والإبداعية.

وبين بأن نادي جدة الأدبي الثقافي إذ يضطلع بمشروع قراءة المشهد الأدبي والثقافي في المملكة العربية السعودية من خلال هذا الملتقى السنوي يعول كثيرًا على إسهامات الباحثين والنقاد والأدباء المشاركين في جلسات الملتقى، سواء بكتابة الأوراق العلمية أم بالحضور والحوار والمناقشة.