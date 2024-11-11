الإبلاغ عن المستفيدين من العمل الخيري المشتبه بهم

ألزم المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي المؤسسات التي تقدم دعماً مالياً للأفراد بضرورة إبلاغ السلطات المختصة في حال الاشتباة بالأفراد، على أن يتم ذلك على وجه السرعة وبصفة عاجلة، ويأتي ذلك في إطار تنظيم سياسة الدعم المالي للأفراد.

تحريات مالية

تضمنت السياسة الالتزام بما ورد في أحكام نظام مكافحة غسل الأموال ونظام جرائم الإرهاب، تمويله والأنظمة ذات الشقة المالية، والرفع للجهات المختصة في حال ورود أية شكوك بشأن أي من المستفيدين، وذلك من خلال إبلاغ الادارة العامة للتحريات المالية برئاسة أمن الدولة، وإعداد تقرير مفصل يتضمن جميع البيانات والمعلومات المتوفرة لديها عن تلك الحالة والأطراف ذات العلاقة.

جمع التبرعات

يهدف المركز من وراء ذلك إلى تنظيم عملية تقديم الدعم المالي من قبل المؤسسة للأفراد والالتزام بما ورد في قرارات بشأن ذلك. وسعى المركز منذ تشكيله إلى تحكيم العمل الخيري على نحو مدروس ومنظم، وخصوصا فيما يتعلق بجمع التبرعات وإقامة الحملات والتعاقدات متعددة الأطراف، وكان من ثمرات ذلك التنظيم استلام التبرعات العينية والمالية، على نحو يجعل العمل الخيري حوكمةً، وبما يقطع الطريق على استغلال العمل الخيري في غير ما خصص له.

برامج ومشروعات

إلى ذلك، دشّنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أمس، إستراتيجية الإشراف الفني على المنظمات غير الربحية، التي تهدف إلى تعزيز الدور التنموي للكيانات غير الربحية، وتوفير بيئة ممكنة تساعد المنظمات على تحقيق أهدافها بفعالية وكفاءة، وتعظم من أثرها التنموي في المجتمع.

وتتلخص مهام إستراتيجية الإشراف الفني في نشر ثقافة العمل غير الربحي، ورفع وعي المجتمع بأهميته، ورصد الاحتياجات التنموية وتلبيتها من خلال التشجيع على تأسيس منظمات غير ربحية، ومساعدة طالبي التأسيس، إلى جانب تنظيم النشاط الفني بتقييم البرامج والمشروعات، وإبداء الرأي في حل ودمج المنظمات التابعة، وتمكين المنظمات غير الربحية التابعة لها بمتابعة نشاطها وتقييم كفاءتها الفنية، والإسهام في تذليل الصعوبات، وتنظيم الفعاليات التطويرية لها، بالإضافة إلى مهام الإسناد الحكومي، الذي يتمثل في بناء القدرات، وتمكين المنظمات غير الربحية من الإسناد والمشاركة في تطوير الخدمات.

الجمعيات

3540 جمعية أهلية

4232 جمعيات غير ربحية

692 مؤسسة أهلية وصندوق عائلي

إستراتيجية الإشراف الفني

نشر ثقافة العمل غير الربحي

رفع وعي المجتمع بأهميته

رصد الاحتياجات التنموية وتلبيتها

مساعدة طالبي التأسيس

تنظيم النشاط الفني بتقييم البرامج والمشروعات

إبداء الرأي في حل ودمج المنظمات التابعة

تمكين المنظمات غير الربحية