الإبلاغ عن المستفيدين من العمل الخيري المشتبه بهم

تحريات مالية
تضمنت السياسة الالتزام بما ورد في أحكام نظام مكافحة غسل الأموال ونظام جرائم الإرهاب، تمويله والأنظمة ذات الشقة المالية، والرفع للجهات المختصة في حال ورود أية شكوك بشأن أي من المستفيدين، وذلك من خلال إبلاغ الادارة العامة للتحريات المالية برئاسة أمن الدولة، وإعداد تقرير مفصل يتضمن جميع البيانات والمعلومات المتوفرة لديها عن تلك الحالة والأطراف ذات العلاقة.
جمع التبرعات
يهدف المركز من وراء ذلك إلى تنظيم عملية تقديم الدعم المالي من قبل المؤسسة للأفراد والالتزام بما ورد في قرارات بشأن ذلك. وسعى المركز منذ تشكيله إلى تحكيم العمل الخيري على نحو مدروس ومنظم، وخصوصا فيما يتعلق بجمع التبرعات وإقامة الحملات والتعاقدات متعددة الأطراف، وكان من ثمرات ذلك التنظيم استلام التبرعات العينية والمالية، على نحو يجعل العمل الخيري حوكمةً، وبما يقطع الطريق على استغلال العمل الخيري في غير ما خصص له.
برامج ومشروعات
إلى ذلك، دشّنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أمس، إستراتيجية الإشراف الفني على المنظمات غير الربحية، التي تهدف إلى تعزيز الدور التنموي للكيانات غير الربحية، وتوفير بيئة ممكنة تساعد المنظمات على تحقيق أهدافها بفعالية وكفاءة، وتعظم من أثرها التنموي في المجتمع.
وتتلخص مهام إستراتيجية الإشراف الفني في نشر ثقافة العمل غير الربحي، ورفع وعي المجتمع بأهميته، ورصد الاحتياجات التنموية وتلبيتها من خلال التشجيع على تأسيس منظمات غير ربحية، ومساعدة طالبي التأسيس، إلى جانب تنظيم النشاط الفني بتقييم البرامج والمشروعات، وإبداء الرأي في حل ودمج المنظمات التابعة، وتمكين المنظمات غير الربحية التابعة لها بمتابعة نشاطها وتقييم كفاءتها الفنية، والإسهام في تذليل الصعوبات، وتنظيم الفعاليات التطويرية لها، بالإضافة إلى مهام الإسناد الحكومي، الذي يتمثل في بناء القدرات، وتمكين المنظمات غير الربحية من الإسناد والمشاركة في تطوير الخدمات.
الجمعيات
3540 جمعية أهلية
4232 جمعيات غير ربحية
692 مؤسسة أهلية وصندوق عائلي
إستراتيجية الإشراف الفني
نشر ثقافة العمل غير الربحي
رفع وعي المجتمع بأهميته
رصد الاحتياجات التنموية وتلبيتها
مساعدة طالبي التأسيس
تنظيم النشاط الفني بتقييم البرامج والمشروعات
إبداء الرأي في حل ودمج المنظمات التابعة
تمكين المنظمات غير الربحية
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