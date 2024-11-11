5 مناطق الأقل بقطاع ومنشآت الأجرة

سيطرت منطقة مكة المكرمة على منشآت النقل البري في قطاع ووسيط الأجرة بـ54%، وتصدرت أكثر مناطق المملكة في المرخصين في قطاع النقل بـ59%، في وقت سجلت 5 مناطق ممثلة في: الباحة، والحدود الشمالية، والجوف، وحائل، ونجران، أقل مناطق المملكة مكاتب التأجير في قطاع تأجير السيارات.

239 منشأة

كشف تقرير الهيئة العامة للإحصاء لمنشآت النقل البري للعام الماضي، تسجيل 239 منشأة في قطاع الأجرة ووسيط التأجير، وتسجيل 3074 مكتبا للتأجير في قطاع تأجير السيارات ووسطاء التأجير، وبلغ عدد المرخصين في قطاع النقل بالحافلات 653 مرخصا.

ـــــــــــ الأكثر منشآت

استحوذت منطقة مكة المكرمة على النصيب الأكبر من المنشآت في قطاع الأجرة، حيث بلغ إجمالي المنشآت 129 منشأة بـ54%، وحلت منطقة الرياض ثانيا، بإجمالي 64 منشأة بـ27%، وجاءت المنطقة الشرقية ثالثا، بإجمالي 18 منشأة بـ8%، ومنطقة المدينة المنورة رابعا، بإجمالي 16 منشأة بـ7%، ومنطقة القصيم خامسا، بإجمالي 7 منشآت بـ3%.

3074 مكتبا

بلغت مكاتب التأجير في قطاع تأجير السيارات خلال العام الماضي 3074 مكتب تأجير، وتصدرت منطقة الرياض مكاتب التأجير، والتي بلغت 1090 مكتب تأجير بـ35%، وحلت منطقة مكة المكرمة ثانيا، بإجمالي 643 مكتب تأجير بـ21%، والمنطقة الشرقية ثالثا، بإجمالي 549 مكتب تأجير بـ18%، ومنطقة القصيم رابعا، بإجمالي 227 مكتب تأجير بـ7%، والمدينة المنورة خامسا، بإجمالي 160 مكتب تأجير بـ5%.

الباحة تتذيل

سجلت منطقة الباحة أقل مناطق المملكة في مكاتب التأجير في قطاع تأجير السيارات، حيث بلغ إجمالي مكاتب التأجير 9 مكاتب بـ0.29%، وحلت الحدود الشمالية ثانيا، بإجمالي 31 مكتب تأجير بـ1%، والجوف ثالثا، بإجمالي 35 مكتب تأجير بـ1.13%، وحائل رابعا، بإجمالي 37 مكتب تأجير بـ1.20%، ونجران خامسا، بإجمالي 46 مكتب تأجير بـ1.49%.

وسيطرت منطقة مكة المكرمة على أعداد المرخصين في قطاع النقل خلال العام الماضي، حيث بلغ إجمالي المرخصين 383 مرخصا بـ59%، وحلت منطقة الرياض ثانيا، بإجمالي 81 مرخصا بـ12%، والمنطقة الشرقية ثالثا، بإجمالي 66 مرخصا بـ10%، ومنطقة القصيم رابعا، بإجمالي 37 مرخصا بـ6%، والمدينة المنورة خامسا، بإجمالي 27 مرخصا بـ4%.

النقل والتأجير

4 مناطق بدون منشآت في قطاع الأجرة

239 منشأة في قطاع الأجرة

3074 مكتب تأجير في قطاع السيارات

653 مرخصا في قطاع النقل

مكة تتصدر منشآت قطاع الأجرة بـ54%

الرياض الأكثر مكاتب تأجير بـ35%

أكثر منشآت قطاع الأجرة

مكة المكرمة: 54%

الرياض: 27%

الشرقية: 8%

المدينة المنورة: 7%

القصيم: 3%

الأكثر في مكاتب التأجير

الرياض: 35%

مكة المكرمة: 21%

الشرقية: 18%

القصيم: 7%

المدينة المنورة: 5%

الأقل في مكاتب التأجير

الباحة: 0.29%

الحدود الشمالية: 1%

الجوف: 1.13%

حائل: 1.20%

نجران: 1.49%

الأكثر في المرخصين

مكة المكرمة: 59%

الرياض: 12%

الشرقية: 10%

القصيم: 6%

المدينة المنورة: 4%