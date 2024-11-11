مركبات أمنية كهربائية بواحة الإعلام

عزّزت وزارة الداخلية منظومتها الأمنية بمركبات أمنية كهربائية في مقر واحة الإعلام بنسختها الثامنة بمدينة الرياض، التي تُقام تزامنًا مع انعقاد القمة العربية - الإسلامية غير العادية.

وتأتي المركبات الأمنية الكهربائية ضمن مشاركة وزارة الداخلية - ممثلة في الأمن العام - في واحة الإعلام؛ لتسهم في تعزيز الأمن، وتمثل أول مركبة أمنية كهربائية في السعودية صديقة للبيئة بقدرات فائقة وفق أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي.

يذكر أن واحة الإعلام إحدى المبادرات النوعية التي أطلقتها وزارة الإعلام؛ لإتاحة الفرصة للمسؤولين وممثلي وسائل الإعلام لتقديم التغطيات المحلية والدولية من خلال توظيف التقنية الحديثة، بما يدعم الإبداع والابتكار والتميز في مواكبة المناسبات الكبرى والأحداث التي تشهدها المملكة.