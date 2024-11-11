209 طلاب يتنافسون على الجامعات الأمريكية

انطلقت في الرياض أولى ورش برنامج موهبة للالتحاق بالجامعات المرموقة «التميز»، الذي تنظمه مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة»؛ لتأهيل أفضل طلبة المملكة للحصول على قبول في أبرز الجامعات الأمريكية.

وبدأت «موهبة» في تنفيذ الورشة الأولى من البرنامج، بمشاركة 209 طلاب وطالبات، حيث سيحصلون على تدريب مكثف على مدار 7 أيام، حول مهارات اختبار (SAT)، بما يساعدهم على تحقيق الدرجة المطلوبة من الجامعات المرموقة.

وتُضاف إلى الورشة الأولى ورشةٌ متقدمةٌ للتدريب على أساليب القيادة، وإجراءات التقديم على الجامعات المرموقة، تتبعها 4 جلسات استشارية فردية، يتم من خلالها تصميم خطة شاملة لتطوير الجوانب الأكاديمية والسيرة الذاتية لكل طالب، ومساندتهم في التقديم على الجامعات المرموقة.