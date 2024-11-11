209 طلاب يتنافسون على الجامعات الأمريكية

وبدأت «موهبة» في تنفيذ الورشة الأولى من البرنامج، بمشاركة 209 طلاب وطالبات، حيث سيحصلون على تدريب مكثف على مدار 7 أيام، حول مهارات اختبار (SAT)، بما يساعدهم على تحقيق الدرجة المطلوبة من الجامعات المرموقة.
وتُضاف إلى الورشة الأولى ورشةٌ متقدمةٌ للتدريب على أساليب القيادة، وإجراءات التقديم على الجامعات المرموقة، تتبعها 4 جلسات استشارية فردية، يتم من خلالها تصميم خطة شاملة لتطوير الجوانب الأكاديمية والسيرة الذاتية لكل طالب، ومساندتهم في التقديم على الجامعات المرموقة.
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