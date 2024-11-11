شكرا لمتابعة خبر عن أصوات الفناجيل والدلال كصليل السيوف بالقمة العربية الإسلامية .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تعالت أصوات الفناجيل والدلال أثناء ضيافة القادة والوفود المشاركة في وقائع أعمال القمة العربية الإسلامية غير العادية التي انطلقت اليوم في الرياض.

وبدت أصوات الفناجيل والدلال كأصوات صليل السيوف خلال تقديمها لرؤساء وممثلي الدول المشاركين في أعمال القمة.

وتأتي القمة العربية الاسلامية أو قمة المتابعة، امتداداً للقمة التي استضافتها الرياض في 11 نوفمبر 2023، والتي شهدت حضور قادة أكثر من 50 دولة عربية وإسلامية.

وتهدف أعمال القمة العربية الإسلامية غير العادية إلى متابعة نتائج وتوصيات القمة السابقة، ومواصلة جهود وقف إطلاق النار، وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة، بالاضافة إلى مناقشة استمرار تصعيد العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية ولبنان.