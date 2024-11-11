شكرا لمتابعة خبر عن أمين منطقة الرياض : إيقاف الأراضي شرًا لابد منه .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح أمين منطقة الرياض، الأمير فيصل بن عبد العزيز بن عياف، أسباب إيقاف الأراضي بالرياض، مؤكدًا أن هذه الإيقافات تُعتبر جزءًا من العملية التنموية التي لا بد منها، رغم ما قد تسببه من آثار سلبية.

وقال الأمير فيصل خلال حضوره معرض سيتي سكيب العالمي، “إيقاف الأراضي مع العملية التنموية يُعتبر شرًا لابد منه، ونحن كإدارة مدينة نشعر بآثاره السلبية، لكننا حريصون على تقليل هذه الآثار.”

وأضاف الأمير فيصل قائلاً أن أكثر من أنني أطمئنهم بالكلمات، الأفعال هي التي تطمئنهم، وقد رفعنا الإيقافات عن عدد كبير من الأراضي، وكان لذلك أثر إيجابي وصدى جيد .

وأشار الأمير فيصل إلى أن جميع الإيقافات تُدرس بعناية من أجل الصالح العام، حيث يتم تحديد نوعية المشاريع التي تتطلب الإيقاف أو تطبيق الكود العمراني المناسب ، مؤكداً أن الضغط على موضوع الإيقافات قد تم تخفيفه بشكل كبير، وتم رفع الإيقاف عن العديد من الأراضي، سواء في مسار التطوير أو مسار رفع الإيقاف.