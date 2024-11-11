شكرا لقرائتكم خبر عن الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين تنظّم دخول الزوار إلى "الحطيم" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين عن تنظيم أوقات دخول الزوار إلى "الحطيم" حِجْر إسماعيل عليه السلام قرب الكعبة المشرفة، بهدف تسهيل الحركة وتوفير أجواء الراحة والطمأنينة لضيوف الرحمن.

وحددت الهيئة مواعيد مخصصة لدخول الرجال والنساء، مع تحديد مدة زمنية لا تتجاوز عشر دقائق لكل زائر.



وأوضحت الهيئة أن أوقات الدخول الخاصة بالرجال تبدأ من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الساعة الحادية عشرة صباحًا، بينما خصصت الفترة المسائية لدخول النساء من الساعة الثامنة مساءً وحتى الساعة الثانية صباحًا. ويتم الدخول إلى "الحطيم" عبر الباب الغربي المخصص لهذه المنطقة.



وأكدت الهيئة أهمية التزام الزوار بالتعليمات وأوقات الدخول المحددة لضمان انسيابية الحركة وتنظيم الزيارة بالشكل الأمثل. وتأتي هذه الجهود في إطار حرص الهيئة على تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن وتوفير تجربة روحانية مميزة بالقرب من الكعبة المشرفة.