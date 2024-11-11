شكرا لقرائتكم خبر عن منع الأخشاب والشينكو.. اشتراطات جديدة لمظلات السيارات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - طرحت وزارة البلديات والإسكان، اشتراطات مظلات السيارات داخل حد الملكية، بهدف تحقيق جودة تنفيذ أعمال مظلات السيارات القائمة والجديدة وجودة مظهرها الحضري، وضمان السلامة العامة بألا تشكل خطراً على مسارات المشاة ومداخل ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأوضحت الوزارة أن الاشتراطات التنظيمية التي طرحتها عبر منصة ”استطلاع“ تتمثل في أنه يسمح بإقامة المظلات في المواقف الواقعة في الارتداد النظامي داخل حد الملكية على الشوارع التي عرضها 30 مترًا فأكثر، إذا كانت قطعة الأرض تقع وسط البلك، أو إذا كانت قطعة الأرض تقع على زاوية. شروط هامة

ألزمت المرخص له بألا تقل المسافة بين الارتداد وحد الملكية عن 6 أمتار، مع وضع مصدات بأرضية المواقف لضمان عدم تعدي السيارة الحيز المخصص للأرصفة، بارتفاع وعرض 15 سم وطول 180 سم، وأن تكون المسافة بين المصدات والرصيف لا تقل عن نصف متر، وأن يحتوي الارتداد الأمامي على مسار للمشاة بعرض يبلغ 2,2متر كحد أدنى.

واشترطت الوزارة المحافظة على الرصيف وعدم تعدي المواقف عليه، والمحافظة على منسوب موحد لرصيف مشاة عند المداخل وفي حال وجود اختلاف في منسوب الرصيف، فيجب معالجته عند نقطة الالتقاء لضمان استمرار حركة المشاة بشكل سلس.

وحددت الاشتراطات التنظيمية للمظلات بحيث لا يتجاوز بروز المظلة 3,80 أمتار كحد أقصى، أو حدود الملكية، وأن يتراوح ارتفاع المظلة من 2,5 إلى 3 أمتار كحد أقصى. مظلات المواقف

حظرت الوزارة تغطية جوانب المظلة بالأشرعة أو بامتداد كامل الهيكل الإنشائي، أو إنشاء المظلات في المواقف الواقعة على زاوية الارتداد، كما أكدت على الالتزام بنموذج مظلة واحد لمواقف المبنى الواحد، وتوحيد الأبعاد، وأن يكون تثبيت عمود المظلة بعد 0,2إلى 0,5متراً من حد الرصيف كحد أقصى، وألا يتجاوز عرض عمود المظلة عن 0,35 متراً.

ومنعت بناء المظلات على البوابة الرئيسية، أو استخدام الأخشاب غير المعالجة لمقاومة الحريق وأقمشة البولستر والشينكو والمواد القابلة للاشتعال في إنشائها، مع الالتزام بأكواد الألوان، والتصميمات المعتمدة، وأن تخلو الأرضيات الخاصة بالمظلات من الحفر والتشوهات وأن يتم زفلتتها أو رصفها بالإنترلوك. التشوه البصري

أكدت الوزارة على ضرورة التقيد بالنظافة العامة ومنع التشوه البصري والتحقق من عدم حدوث أي من عناصر التلف التي تطرأ على إنشاءات المظلة، ويتحمل صاحب التصريح أي تلفيات في تغطية المظلات، ويلتزم بتغييرها، واختيار مواد ذات كفاءة واستدامة عالية.

وألزمت صاحب التصريح برفع كافة المخلفات الناتجة عن تنفيذ المظلات ونقلها للأماكن المخصصة على نفقته، كما يراعى عند تركيب المظلات كل ما يتعلق بالأمن والسلامة للعاملين والمارة والحفاظ على طبيعة البيئة المحيطة، والالتزام باحتياطات السلامة أثناء التشييد.