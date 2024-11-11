شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية ونظيره السوداني يبحثان مستجدات الأوضاع في السودان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، وزير خارجية جمهورية السودان علي يوسف الشريف، وذلك على هامش القمة العربية والإسلامية غير العادية.

وجرى خلال اللقاء بحث مستجدات الأوضاع في السودان، والموضوعات المدرجة على جدول أعمال القمة، والمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية السفير الدكتور سعود الساطي، وسمو مستشار وزير الخارجية للشؤون السياسية الأمير مصعب بن محمد الفرحان، ومدير عام مكتب سمو الوزير عبدالرحمن الداود.