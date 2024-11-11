شكرا لمتابعة خبر عن الزعاق : برد نوفمبر ضربة الأحيمر.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قال خالد الزعاق، خبير الطقس، إن برد شهر نوفمبر يسمى “ضربة الأحيمر”، فيما يسمى برد شهر ديسمبر “برد الأزيرق”.

وأضاف أن برد شهر يناير يسمى برد الشبط ، لافتا إلى أن الأشهر الثلاثة هي شهور البرد، وذلك بحسب ما ذكره في قناة العربية.

ولفت إلى أن البرد يشتد حدته خلال شهر ديسمبر، وفيما تبدأ حدته في الانخفاض اعتبارا من شهر يناير، وتبدأ درجات الحرارة في الارتفاع.

وأضاف أن برد شهر نوفمبر يكون أحيانا أشد من شهر ديسمبر ويناير، وخلاله تهب رياح باردة تسمى برياح ضربة الأحيمر.