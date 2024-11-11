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الزعاق : برد نوفمبر ضربة الأحيمر.. فيديو

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الرياض - علي القحطاني - قال خالد الزعاق، خبير الطقس، إن برد شهر نوفمبر يسمى “ضربة الأحيمر”، فيما يسمى برد شهر ديسمبر “برد الأزيرق”.

وأضاف أن برد شهر يناير يسمى برد الشبط ، لافتا إلى أن الأشهر الثلاثة هي شهور البرد، وذلك بحسب ما ذكره في قناة العربية.

ولفت إلى أن البرد يشتد حدته خلال شهر ديسمبر، وفيما تبدأ حدته في الانخفاض اعتبارا من شهر يناير، وتبدأ درجات الحرارة في الارتفاع.

وأضاف أن برد شهر نوفمبر يكون أحيانا أشد من شهر ديسمبر ويناير، وخلاله تهب رياح باردة تسمى برياح ضربة الأحيمر.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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