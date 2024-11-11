شكرا لقرائتكم خبر عن ممثل الرئيس التونسي يصل الرياض للمشاركة في القمة العربية والإسلامية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وصل الرياض اليوم، ممثل رئيس جمهورية تونس وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي، والوفد المرافق له، للمشاركة في القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية.

وكان في استقباله بمطار الملك خالد الدولي، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية التونسية د. عبدالعزيز بن علي الصقر، وسفير الجمهورية التونسية لدى المملكة هشام الفوراتي، ومندوب عن المراسم الملكية.

