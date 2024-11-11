السعودية | الرئيس السوري يصل إلى الرياض وفي مقدمة مستقبليه نائب أمير المنطقة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الرئيس السوري

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وصل إلى الرياض اليوم، فخامة الرئيس بشار الأسد، رئيس الجمهورية العربية السورية، والوفد المرافق له، وذلك للمشاركة في القمة العربية والإسلامية غير العادية.

وكان في استقباله في مطار الملك خالد الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف أمين المنطقة، والقائم بالأعمال في سفارة المملكة لدى الجمهورية السورية عبدالله الحريص، وسفير الجمهورية السورية لدى المملكة، الدكتور محمد أيمن سوسان، ومدير شرطة المنطقة المكلف اللواء منصور بن ناصر العتيبي، ووكيل المراسم الملكية فهد الصهيل.

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