السعودية | رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني يصل إلى الرياض وفي مقدمة مستقبليه نائب أمير المنطقة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

وصل إلى الرياض اليوم، فخامة الرئيس عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، والوفد المرافق له، وذلك للمشاركة في القمة العربية والإسلامية غير العادية.

وكان في استقباله في مطار الملك خالد الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف أمين المنطقة، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان علي بن حسن جعفر، وسفير جمهورية السودان لدى المملكة دفع الله الحاج علي عثمان، ومدير شرطة المنطقة المكلف اللواء منصور بن ناصر العتيبي، ووكيل المراسم الملكية فهد الصهيل.

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