شكرا لقرائتكم خبر عن "سعود الطبية" تحصّن 30 ألف مستفيد ضد الإنفلونزا الموسمية والان نبدء بالتفاصيل

منع انتشار الإنفلونزا الموسمية

الدمام - شريف احمد - أعلنت مدينة الملك سعود الطبية، عضو تجمع الرياض الصحي الأول، تحصين أكثر من 30 ألف مستفيد ضمن حملتها الوقائية ضد الإنفلونزا الموسمية، التي انطلقت قبل شهر تحت شعار “وقاية.. وحماية لك ولمجتمعك”.وأوضحت أن الحملة شملت 51 زيارة ميدانية لجهات حكومية وخاصة، بالإضافة إلى المحطات الثابتة داخل المدينة، بمشاركة 23 ممارسًا صحيًا من الكوادر المؤهلة، وتهدف إلى تحصين أكثر من 84 ألف مستفيد عبر محطاتها التي تعمل يوميًا من الساعة 8 صباحًا حتى 10 مساءً.وأشارت إلى أن الحملة تستهدف الحد من انتشار الإنفلونزا الموسمية، مؤكدة أن اللقاح يعد الوسيلة الأكثر فاعلية في تقليل فرص الإصابة والحد من مضاعفات الفيروس.واختتمت المدينة بالتأكيد على أن الوقاية حجر الأساس لحماية المجتمع، داعية الجميع إلى المبادرة بالتطعيم لضمان سلامة الأفراد والمساهمة في تعزيز الصحة العامة .