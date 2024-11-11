شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جمهورية مصر يصل إلى الرياض للمشاركة في القمة العربية والإسلامية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وصل إلى الرياض اليوم، فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، والوفد المرافق له، وذلك للمشاركة في القمة العربية والإسلامية غير العادية.



وكان في استقباله في مطار الملك خالد الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف أمين المنطقة، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر صالح بن عيد الحصيني، وسفير جمهورية مصر لدى المملكة أحمد فاروق توفيق، ومدير شرطة المنطقة المكلف اللواء منصور بن ناصر العتيبي.