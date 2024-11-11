شكرا لقرائتكم خبر عن اتفاقية تجمع "استدامة" و"نيوم" لتعزيز إدارة محاصيل البيوت المحمية والان نبدء بالتفاصيل

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية