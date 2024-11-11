شكرا لقرائتكم خبر عن اتفاقية تجمع "استدامة" و"نيوم" لتعزيز إدارة محاصيل البيوت المحمية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وقّع المركز الوطني لأبحاث وتطوير الزراعة المستدامة "استدامة"، اتفاقية استراتيجية مع شركة نيوم للغذاء "توبيان"؛ للارتقاء بالمهارات والقدرات المهنية والتطبيقية، في إدارة وتشغيل البيوت المحمية، والعمل على تطبيق البرامج التدريبية في هذا المجال في جميع أنحاء المملكة، وناقش الطرفان سُبل تعزيز التعاون الاستراتيجي بينهما، من خلال التوسع في مجال التدريب.
واشتمل البرنامج، الذي أقيم بالتعاون مع شركة نيوم للغذاء "توبيان" وشركة دلتا الهولندية للبيوت المحمية "DGD"، على ورش عمل تدريبية وجلسات نقاش مكثفة، بالإضافة إلى تطبيقات عملية وزيارات ميدانية لعدد من البيوت المحمية، وركّز البرنامج على (11) محور رئيسي، تدور حول تنمية وتطوير سلسلة القيمة الزراعية، وزيادة إنتاجية المحاصيل في البيوت المحمية، بالإضافة إلى إدارة المكافحة المتكاملة للآفات، وفسيولوجيا النبات، وتحليل البيانات الزراعية، إلى جانب الزراعة العمودية.
يُشار إلى أن برنامج "إدارة محاصيل البيوت المحمية"، يأتي ضمن جهود المركز الوطني لأبحاث وتطوير الزراعة المستدامة وشركائه، لنقل المعرفة، وتأهيل الكوادر الوطنية، إضافةً إلى تعزيز النظم الزراعية المستدامة، وتوطين التقنيات الزراعية الحديثة، ليُشكّل نقلة نوعية في إدارة وتشغيل البيوت المحمية في المملكة.
برنامج إدارة المحاصيلجاء ذلك في ختام برنامج "إدارة محاصيل البيوت المحمية"، الذي نظمه المركز على مدى أربعة أسابيع؛ بهدف تطوير خبرات المزارعين والمختصين وتأهيل الكوادر الوطنية ونقل المعرفة إليهم، لتمكينهم من تبني أفضل الممارسات الزراعية المستدامة، وفقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030.
واشتمل البرنامج، الذي أقيم بالتعاون مع شركة نيوم للغذاء "توبيان" وشركة دلتا الهولندية للبيوت المحمية "DGD"، على ورش عمل تدريبية وجلسات نقاش مكثفة، بالإضافة إلى تطبيقات عملية وزيارات ميدانية لعدد من البيوت المحمية، وركّز البرنامج على (11) محور رئيسي، تدور حول تنمية وتطوير سلسلة القيمة الزراعية، وزيادة إنتاجية المحاصيل في البيوت المحمية، بالإضافة إلى إدارة المكافحة المتكاملة للآفات، وفسيولوجيا النبات، وتحليل البيانات الزراعية، إلى جانب الزراعة العمودية.
جمهور وأهداف البرنامجواستهدف البرنامج فئات مختلفة من المزارعين، والخبراء والمتخصصين في القطاع الزراعي والمستثمرين والشركات الزراعية، بالإضافة إلى الطلاب والمتدربين وحديثي التخرج، حيث شهدت الجلسات مشاركة أكثر من (75) مشارِك، انضموا للبرنامج بهدف تعزيز وتطوير مهاراتهم وخبراتهم، والاستفادة من سُبل تمكينهم وتشجيعهم على تبني الممارسات الزراعية الحديثة في إدارة البيوت المحمية؛ للمساهمة في بناء مستقبل زراعي أكثر استدامة.
يُشار إلى أن برنامج "إدارة محاصيل البيوت المحمية"، يأتي ضمن جهود المركز الوطني لأبحاث وتطوير الزراعة المستدامة وشركائه، لنقل المعرفة، وتأهيل الكوادر الوطنية، إضافةً إلى تعزيز النظم الزراعية المستدامة، وتوطين التقنيات الزراعية الحديثة، ليُشكّل نقلة نوعية في إدارة وتشغيل البيوت المحمية في المملكة.