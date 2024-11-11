شكرا لمتابعة خبر عن مواطن اشترى لوحة من حراج الخردة بـ 250 ريال وباعها بـ 20 مليون .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - سجل حراج الخردة بمنطقة المعيصم بمكة المكرمة، واقعة حقيقة لمواطن اشترى لوحة للفنان العالمي فان جوخ بمبلغ 250 ريال ومن ثم باعها بـ 20 مليون .

وتعود تفاصيل القصة، إلى حراج الخردة بمنطقة المعيصم، إذ اشترى مواطن يُدعى حمزة حجازي لوحة نادرة لفان جوخ بمبلغ زهيد يعود تاريخها إلى ما قبل 1890.

وعرض حجازي اللوحة التي تحمل توقيع الفنان العالمي على عدد من الفنانين في المملكة، إلا أنهم أكدوا أن اللوحة لا تشكل أي قيمة فنية، ومن ثم أرسلها مع أحد أصدقائه إلى متحف نيويورك العالمي في الولايات المتحدة.

وأكدت إدارة المتحف على أن اللوحة حقيقة، وهي واحدة من بين 200 لوحة فقدت في آخر حياة الفنان الشهير، ومن ثم انهالت العروض على المواطن لشراء اللوحة، والتي تم بيعها بمبلغ 20 مليون .