السعودية | رئيس جمهورية المالديف يصل الرياض وفي مقدمة مستقبليه نائب أمير المنطقة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

وصل الرياض اليوم، فخامة الرئيس الدكتور محمد معز رئيس جمهورية المالديف، والوفد المرافق له، وذلك للمشاركة في القمة العربية والإسلامية غير العادية.

وكان في استقباله في مطار الملك خالد الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية المالديف مترك بن عبدالله العجالين، وسفير المالديف لدى المملكة أحمد سرير، ومدير شرطة المنطقة المكلف اللواء منصور بن ناصر العتيبي، ووكيل المراسم الملكية فهد الصهيل.

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