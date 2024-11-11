شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة أم القرى تتيح التقديم على برنامج دبلوم الفندقة لذوي الإعاقة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بدأت جامعة أم القرى اليوم، استقبال طلبات التقديم على برنامج الدبلوم المشارك (الفندقة والضيافة) لفئة الأشخاص ذوي الإعاقة (الإعاقة الفكرية - اضطراب طيف التوحد).

وأوضحت الجامعة، أن التقديم سيكون عبر بوابة القبول الموحد (تميـُّز) من خلال الرابط التالي اضغط هنا، ويستمر حتى يوم الأربعاء القادم. التقديم على برنامج دبلوم الفندقة لذوي الإعاقة وسيتاح للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 1446هـ، للطلاب والطالبات الحاصلين على شهادة الثانوية في البرنامج التربوي التأهيلي للتربية الفكرية.

