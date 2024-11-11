السعودية | وزارة الإعلام تقيم “واحة الإعلام” في نسختها الثامنة بالتزامن مع استضافة المملكة للقمة العربية والإسلامية غير العادية

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن وزارة الإعلام تقيم “واحة الإعلام” في نسختها الثامنة بالتزامن مع استضافة المملكة للقمة العربية والإسلامية غير العادية والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

تقيم وزارة الإعلام النسخة الثامنة من “واحة الإعلام” في منطقة “الصالات الرياضية” بمدينة الرياض يوم 11 نوفمبر الجاري، تزامنًا مع انعقاد القمة العربية والإسلامية غير العادية.

وتعد “واحة الإعلام” إحدى المبادرات النوعية التي أطلقتها وزارة الإعلام بهدف إتاحة الفرصة للمسؤولين وممثلي وسائل الإعلام لتقديم التغطيات المحلية والدولية من خلال توظيف التقنية الحديثة بما يدعم الإبداع والابتكار والتميز في مواكبة المناسبات الكبرى والأحداث التي تشهدها المملكة.

وتقام “واحة الإعلام” في نسختها الثامنة على مساحة 2000 متر مربع، وبمشاركة عدة جهات حكومية منها: وزارة الرياضة كشريك مستضيف، والصندوق السعودي للتنمية، ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، ودارة الملك عبدالعزيز، والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، والمنصة الوطنية للعمل الخيري (إحسان)، ومبادرة كنوز السعودية، ومبادرة انسجام عالمي.

وصممت “واحة الإعلام” لتقدم تجربة معرفية عن مشروعات المملكة الكبرى، وبشكل تفاعلي عبر تقنيات متطورة تتيح للجميع الاطلاع على تلك المبادرات بشكل غير تقليدي.

وتضم “واحة الإعلام” عدة مناطق منها: منطقة الحفاوة السعودية، ومنطقة التواصل، ومعرض الواحة، ووادي الواحة الذي يوفر مساحة لخدمة الإعلاميين من خلال شاشات البث المباشر للقمة، ومكاتب وأجهزة للاستفادة منها في التغطيات الإعلامية للقنوات والصحف المحلية والدولية، إلى جانب الاستوديوهات التلفزيونية، وذلك بهدف استقبال أكثر من 1000 ألف زائر من المسؤولين وممثلي مختلف الوسائل الإعلامية المحلية والدولية المشاركة في تغطية أعمال القمة.

وتسعى وزارة الإعلام من خلال “واحة الإعلام” إلى إتاحة الفرصة للزائرين من المسؤولين والإعلاميين للاطلاع على المشروعات الوطنية التي تجمعها الواحة، والاستفادة من التقنيات الحديثة والنماذج التفاعلية، والتواصل المباشر مع المختصين للإجابة على الاستفسارات، والإسهام في التعريف بها بشكلٍ دقيق.

يذكر أن هذه النسخة هي الثامنة من “واحة الإعلام”، بعد إقامة 7 نسخ سابقة خلال العامين 2023 / 2024م في 3 دول مختلفة، وبحضور محلي ودولي.

وأقيمت النسخة الأولى بالتزامن مع القمة العربية 32 في جدة 18 و19 مايو 2023م، والنسخة الثانية بالتزامن مع ندوة الحج السنوية الكبرى 20 إلى 22 يونيو 2023م، والثالثة في العاصمة الهندية نيودلهي 9 إلى 11 سبتمبر 2023 بالتزامن مع مشاركة المملكة في قمة قادة مجموعة العشرين، وزيارة سمو ولي العهد الرسمية لجمهورية الهند، كما أقيمت الرابعة في العاصمة الرياض بالتزامن من استضافة المملكة للقمم الأفريقية والعربية والإسلامية من 9 إلى 11 نوفمبر 2023، فيما تمت النسخة الخامسة في باريس بالتزامن مع فوز الرياض باستضافة معرض إكسبو 2030، وذلك في 26 إلى 28 نوفمبر 2023.

كما أقيمت النسخة السادسة خلال الفترة من 28 إلى 29 أبريل 2024م بالتزامن مع استضافة الرياض لأعمال الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي، فيما تزامنت النسخة السابعة بالشراكة مع الهيئة العامة للطيران المدني باستضافة أعمال مؤتمر “مستقبل الطيران” في نسخته الثالثة في المدة من 20 إلى 21 مايو 2024م.

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