شكرا لقرائتكم خبر عن في أكتوبر.. "هيئة النقل" 826 مخالفًا نقلوا الركاب من المطارات دون ترخيص والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضبطت الهيئة العامة للنقل بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية، 826 مخالفًا، لممارستهم نشاط نقل الركاب دون ترخيص في عددٍ من مطارات المملكة، وذلك خلال شهر أكتوبر الماضي.

وحثّت الهيئة جميع المستفيدين من المسافرين على أهمية التعاون مع الناقلين المرخصين الذين تتوافر خدماتهم على مدار الساعة وفي جميع مطارات المملكة، ومتاحة وفق اشتراطات ومعايير الكفاءة والجودة، عبر أكثر من 3600 سيارة أجرة، و54 مكتبًا لتأجير السيارات.

إلى جانب تطبيقات نقل الركاب المرخصة، وخيارات التنقل النظامية الأخرى. استمرار الحملات الرقابية وأشارت الهيئة إلى أن الحملات الرقابية مستمرة وتستهدف مطارات المملكة كافة، بهدف الحد من الممارسات غير المرخصة، ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمسافرين.

إضافةً إلى تعزيز استفادة المسافرين من خيارات التنقل المتوفرة بالمطارات، والتشجيع على التعامل مع الناقلين النظاميين. مخالفة صريحة وشددت الهيئة على أن نشاط نقل الركاب دون ترخيص التي يمارسه بعض الأفراد "الكدادة" في عددٍ من مطارات المملكة تعد مخالفة صريحة لأنظمتها، وتعرض الناقل غير المرخص لغرامة مالية قدرها 5 آلاف ريال.

إضافة إلى حجز مركبته وتحمل التكاليف المترتبة على إجراءات الحجز، وذلك استنادًا للائحة المنظمة لنشاط الأجرة ووسيط الأجرة والتوجيه.