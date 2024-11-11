شكرا لقرائتكم خبر عن المسؤولون والرؤساء يصلون إلى الرياض للمشاركة في القمة العربية الإسلامية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وصل عدد من الرؤساء والمسؤولين الرياض، وذلك للمشاركة في القمة العربية والإسلامية غير العادية.

ووصل دولة رئيس الحكومة المغربية السيد عزيز أخنوش, والوفد المرافق له. المشاركون في القمة العربية والإسلامية غير العادية وكان في استقباله في مطار الملك خالد الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف أمين المنطقة، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة المغرب سامي بن عبدالله الصالح، وسفير المملكة المغربية لدى المملكة مصطفى المنصوري، ومدير شرطة المنطقة المكلف اللواء منصور بن ناصر العتيبي، ووكيل المراسم الملكية فهد الصهيل.

ووصل إلى الرياض أنور إبراهيم رئيس وزراء ماليزيا، والوفد المرافق له، وذلك للمشاركة في القمة العربية والإسلامية غير العادية.

كما وصل فخامة الرئيس حسن شيخ محمود رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية، والوفد المرافق له، ودولة رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية محمد شهباز شريف، والوفد المرافق له.

كذلك وصل الرياض فخامة الرئيس الدكتور محمد يونس المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي والوفد المرافق له، والرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي في الجمهورية اليمنية، والوفد المرافق له.

القمة العربية والإسلامية غير العادية أيضا وصل عدد آخر من الرؤساء والمسؤولين، كان من بينهم الرئيس محمود عباس، رئيس دولة فلسطين، والوفد المرافق له، والرئيس باسيرو ديوماي فاي، رئيس جمهورية السنغال، والوفد المرافق له، وممثل رئيس جمهورية غينيا وزير الشؤون الخارجية والتكامل الأفريقي والغينيين في الخارج الدكتور مورسندا كوياتي والوفد المرافق له.

كذلك وصل الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، والوفد المرافق له، والرئيس صدير جاباروف، رئيس جمهورية قرغيزستان، والوفد المرافق له، والرئيس إمام علي رحمن، رئيس جمهورية طاجكستان، والوفد المرافق له.

كما وصل ممثل الرئيس قاسم جومارت توكاييف رئيس جمهورية كازاخستان، نائب رئيس الوزراء ووزير شؤون خارجية جمهورية كازخستان مراد نورتلو، والوفد المرافق له، وممثل الرئيس آداما بارو رئيس جمهورية جامبيا, وزير الخارجية والتعاون الدولي لشؤون الجامبيين في الخارج لجمهورية جامبيا - رئيس الوفد - الدكتور ممادو تانجارا، والوفد المرافق له.

أيضا وصل ممثل رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، معالي وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطّاف والوفد المرافق له.