شكرا لمتابعة خبر عن محام : إعادة تداول الإساءة للإشخاص عبر السوشال ميديا يعرضك للسجن.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قال المحامي مسفر العاطفي إن مجرد نقل أي حدث يتضمن الإساءة لشخص ما، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لا يعفي متداولها من العقاب قانونيا.

وأضاف العاطفي أن نظام الجرائم المعلوماتية وهو الذي يهيمن على تجريم التشهير ، وذلك بحسب ما ذكره خلال حديثه في قناة السعودية.

وأكد أن إعادة نشر هذه الإساءات عن طريق إعادة تغريدها بموقع “إكس” أو نشرها في “سناب شات” فهذا قد يجعل الشخص تحت المسائلة القانونية.

ولفت إلى أن العقوبة قد تصل إلى السجن 6 سنوات، مشيرا إلى الجانب الجنائي بجرائم المعلوماتية يكون جهة الاختصاص به المحكمة الجزائية.

وأضاف أنه في حال مرتكب التشهير مواطن ويقيم خارج المملكة، فيمكن إبلاغ الجهات المعنية، وستقوم بوضعه في قائمة القدوم والترقب ليتم القبض عليه.