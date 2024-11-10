شكرا لمتابعة خبر عن مقيمة أجنبية توثق انبهارها بجودة المستشفيات والخدمات الصحية في المملكة.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - وثقت مقيمة أجنبية تجربتها المميزة في أحد مستشفيات المملكة، مُبدية إعجابها الكبير بجودة الخدمات الصحية التي تلقتها.

وأكدت في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي أن المستشفى يتمتع بمرافق حديثة وأطباء متخصصين، إلى جانب مستوى عالٍ من الرعاية والاهتمام بالمرضى.

وأضافت المقيمة أن الخدمات الصحية في المملكة تفوقت على العديد من الدول التي زارتها سابقًا، مشيدةً بالاهتمام الذي يحظى به المرضى، والأنظمة الطبية المتطورة التي توفرها المملكة.

هذه الشهادة تأتي في وقت يشهد فيه قطاع الصحة السعودي تطوراً ملحوظاً، مما يعكس التزام الحكومة بتوفير رعاية صحية متميزة لجميع المقيمين والزوار.

هذه التجربة تعكس بوضوح التقدم الكبير الذي حققته المملكة في القطاع الصحي، ويعزز سمعتها كمركز رائد للرعاية الصحية في المنطقة.