شكرا لقرائتكم خبر اللجنة الوطنية السعودية للتربية والثقافة والعلوم تطلق منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت اللجنة الوطنية السعودية للتربية والثقافة والعلوم منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي تحت شعار "نتصل مع العالم"، بهدف إبراز وتعزيز مكانة المملكة العربية السعودية على الساحة الثقافية محليًا وإقليميًا ودوليًا في مجالاتها المنوطة بالتربية والثقافة والعلوم والاتصال والمعلومات.

ويكمن دور اللجنة الوطنية السعودية للتربية والثقافة والعلوم في تمثيل المملكة في المنظمات الإقليمية والدولية في مجالات التربية والثقافة والعلوم والاتصال والمعلومات لبناء شراكات مُستدامة تدعم المستهدفات الوطنية للمملكة العربية السعودية، من خلال التعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية ومؤسسات غير الربحية.

كما تسعى اللجنة الوطنية السعودية للتربية والثقافة والعلوم إلى تسليط الضوء على الهوية التربوية والثقافية والعلمية السعودية من بين الثقافات العالمية، والمحافظة عليها وتطويرها لنقلها بين الأجيال، بالإضافة إلى تحفيز الإبداع والابتكار في المجالات الثقافية والتربوية والعلمية من خلال دعم الشراكات الوطنية والإقليمية والدولية مع الجهات والمنظمات ذات الصلة والدول الأعضاء في تنظيم الاستضافات وإيجاد المبادرات وحضور المؤتمرات والمجالس التنفيذية وتنظيم ورش العمل والندوات، التي تسهم في ربط وتبادل الخبرات والمعارف في أرجاء العالم.

يُذكر أن اللجنة الوطنية السعودية للتربية والثقافة والعلوم تأسست لتكون حلقة وصل بين المملكة والمنظمات الإقليمية والدولية الثلاث اليونسكو والإيسيسكو والألكسو, بما يحقق أهداف التنمية المستدامة في جميع مجالاتها.