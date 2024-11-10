السعودية | رئيس جمهورية نيجيريا يصل الرياض وفي مقدمة مستقبليه نائب أمير المنطقة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

وصل الرياض اليوم، فخامة الرئيس بولا أحمد تينوبو، رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية، والوفد المرافق له، وذلك للمشاركة في القمة العربية والإسلامية غير العادية.

وكان في استقباله في مطار الملك خالد الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية نيجيريا فيصل بن إبراهيم الغامدي، والقائم بالأعمال في سفارة جمهورية نيجيريا لدى المملكة محمد عيسى، ومدير شرطة المنطقة المكلف اللواء منصور بن ناصر العتيبي، ووكيل المراسم الملكية فهد الصهيل.

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