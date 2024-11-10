شكرا لقرائتكم خبر عن للمستوردين والناقلين.. 13 نوفمبر موعد إلزامية تقديم بيان الترانزيت الجوي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تبدأ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق 13 نوفمبر 2024م تطبيق إلزامية تقديم البيان المسبق للترانزيت الجوي لجميع المستوردين، الناقلين، المخلصين الجمركيين، ووكلاء الشحن.

ويهدف هذا الإجراء إلى تعزيز انسيابية حركة التجارة الدولية وتحقيق الكفاءة في العمليات الجمركية.



وأكدت الهيئة أن البيان المسبق يتيح تقديم معلومات تفصيلية عن الشحنات قبل وصولها إلى المنافذ الجمركية، مما يساهم في تقليص مدة التخليص الجمركي وتقليل التكاليف على الشركات، إلى جانب تعزيز الأمن الجمركي عبر تحسين آليات المراقبة والتدقيق.

القطاع اللوجستي

وأوضحت الهيئة أن هذا الإجراء يأتي في سياق تحقيق رؤية المملكة 2030 لتعزيز البيئة الاستثمارية وتحسين تنافسية القطاع اللوجستي.

كما دعت جميع الجهات المعنية إلى الاطلاع على دليل تقديم البيان المسبق المتوفر عبر الموقع الإلكتروني للهيئة، لضمان الالتزام بالإجراءات الجديدة.