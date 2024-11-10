شكرا لقرائتكم خبر عن بمشاركة 65 موقعًا عضويًا.. انطلاق فعاليات يوم الغذاء العضوي في مكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة عن انطلاق فعاليات يوم الغذاء العضوي، الذي يصادف 11 نوفمبر من كل عام، بمقر الفرع الرئيسي والمكاتب التابعة له في المحافظات.

وتشمل الفعاليات مجموعة متنوعة من الأنشطة التوعوية، منها عروض مرئية ومعارض تعريفية وورش عمل متخصصة، بالتعاون مع شركات القطاع الخاص المتخصصة في تجارة وتسويق المنتجات العضوية.

وتهدف هذه الفعاليات إلى زيادة وعي المستهلكين بفوائد الأغذية العضوية ومميزاتها الصحية والبيئية.

الزراعة العضوية

وأكد مدير عام فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة المهندس ماجد الخليف، أن الزراعة العضوية تُعد الخيار الصحي الآمن للأسرة، إذ إنها تعتمد على مدخلات طبيعية خالية من المواد الكيميائية والمعدلة وراثيًا، مما يساهم في الحفاظ على الموارد الطبيعية وتعزيز التنوع الحيوي والتوازن البيئي.

وأوضح الخليف أن الوزارة تقدم دعمًا كبيرًا لهذا القطاع من خلال برامج متعددة تهدف إلى تعزيز الزراعة العضوية، مشيرًا إلى أن منطقة مكة تشهد نموًا ملحوظًا في هذا المجال، حيث بلغ عدد الحيازات العضوية تحت التحول 65 موقعًا، وارتفع عدد منافذ البيع المتخصصة في المنتجات العضوية إلى 83 منفذًا.



وأضاف الخليف أن فعاليات يوم الغذاء العضوي ستُقام في محافظات منطقة مكة بطرق متنوعة، ففي محافظة الجموم ستقام الفعاليات يوم الأربعاء 13 نوفمبر بحديقة الشهداء، بينما ستقام في محافظات الكامل والقنفذة ورابغ والليث يوم الاثنين 11 نوفمبر في مواقع مختلفة.



رؤية المملكة 2030

أما في محافظة جدة فسيُحتفى باليوم على مدار يومين (10 و11 نوفمبر)، مع تدشين رسمي في حي الأمير فواز.

وفي العاصمة المقدسة، ستُعقد ورشة عمل بعنوان "التحول من الزراعة التقليدية إلى الزراعة العضوية" في حي النسيم، وتستمر لمدة ثلاثة أيام من 11 إلى 13 نوفمبر.

وأشار الخليف إلى أن هذه الفعاليات تأتي ضمن جهود الوزارة لتعزيز الزراعة العضوية ونشر الوعي بأهميتها الصحية والبيئية، بما يدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية المملكة 2030.