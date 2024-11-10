السعودية | وحدات الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها في 20 موقعًا حول المملكة

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن وحدات الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها في 20 موقعًا حول المملكة والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

تقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية خدماتها للرجال والنساء في 20 موقعًا حول المملكة، ضمن مبادرة ” نأتي إليك” التي تنفذها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للجهات الحكومية والخاصة، ومبادرة “موجودين” الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز والقرى البعيدة عن مكاتب الأحوال المدنية.

وبدأت الوحدات المتنقلة بمنطقة مكة المكرمة بتقديم خدماتها اليوم للرجال والنساء في مركز أم الدوم، وللرجال في مركز مستورة، وللنساء في مركز حجر لمدة أسبوع لكل منهم، وفي مركز قيا، ويوم الاثنين في مركز أبو راكة، فيما تقدم الخدمة يوم الأربعاء للرجال في مقر الخطوط السعودية بجدة، ويوم الخميس للنساء لمدة يوم لكل موقع.

وتقوم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة الجوف بتقديم خدماتها للرجال والنساء يوم الاثنين في بلدية محافظة القريات، ويوم الثلاثاء للرجال في إدارة التعليم بمحافظة القريات، وللنساء في فرع بنك التنمية الاجتماعية بمحافظة القريات، فيما تقدم الخدمة للرجال والنساء يوم الأربعاء في مقر محافظة القريات، ويوم الخميس في جوازات محافظة القريات لمدة يوم واحد لكل موقع.

وتقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة الرياض خدماتها اليوم للنساء في مركز عروى لمدة ثلاثة أيام، ويوم الثلاثاء للرجال والنساء في هيئة الإذاعة والتلفزيون لمدة يوم واحد.

وفي منطقة نجران تقوم الوحدات المتنقلة بتقديم خدماتها اليوم في محافظة خباش للرجال لمدة أسبوع وللنساء لمدة يومين، فيما تقدم الخدمة للنساء في مركز ثجر لمدة يومين.

وتقدم الوحدات المتنقلة بمنطقة عسير خدماتها اليوم للرجال والنساء في مركز القحمة، ومركز صمخ لمدة ثلاثة أيام لكل منهما، فيما تقدم خدماتها اليوم للرجال والنساء في محافظة بدر بمنطقة المدينة المنورة لمدة أسبوع، وللنساء في محافظة أبانات بمنطقة القصيم لمدة ثلاثة أيام، فيما تقدم الخدمة يوم الثلاثاء للرجال والنساء في مركز صحي الجامعيين بمدينة الدمام بالمنطقة الشرقية لمدة يوم واحد.

وتوفر الوحدات المتنقلة للمستفيدين والمستفيدات خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها وبدل تالف عنها.

وتعد الخدمات المتنقلة من أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية، بما تقدمه من تسهيلات لعموم المستفيدين من الرجال والنساء، وتسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد على المستفيدين.

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