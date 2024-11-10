السعودية | نائب رئيس مجلس الشورى يلتقي رئيس مجلس العموم البريطاني

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

التقى معالي نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي، برئيس مجلس العموم في البرلمان البريطاني السير ليندسي هويل، وذلك على هامش القمة العاشرة لرؤساء برلمانات الدول الأعضاء في مجموعة العشرين (P20)، المنعقدة في جمهورية البرازيل الاتحادية بمدينة برازيليا، تحت عنوان”البرلمانات من أجل عالم عادل وكوكب مستدام”.

وجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون بين مجلس الشورى ومجلس العموم البريطاني، والتأكيد على أهمية تعزيز العلاقات البرلمانية بين المجلسين.

كما استعرض اللقاء الموضوعات المدرجة على جدول أعمال القمة العاشرة لرؤساء برلمانات مجموعة العشرين، وبحث عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء عضو مجلس الشورى الدكتورة إيمان بنت عبدالعزيز الجبرين، وعضو مجلس الشورى يزيد بن محمد التويجري.

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