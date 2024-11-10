السعودية | ممثل رئيس المجلس التشريعي للمرحلة الانتقالية في بوركينا فاسو يصل الرياض

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

وصل إلى الرياض اليوم، ممثل رئيس المجلس التشريعي للمرحلة الانتقالية في بوركينا فاسو معالي رئيس الجمعية التشريعية الانتقالية السيد عثمان بوغوما، والوفد المرافق له، للمشاركة في القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية.

وكان في استقباله في مطار الملك خالد الدولي، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى بوركينا فاسو فهد بن عبدالرحمن الدوسري، وسفير بوركينا فاسو لدى المملكة بوكاري سفادوغو، ومندوب عن المراسم الملكية.

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