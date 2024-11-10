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السعودية | ممثل رئيس جمهورية جيبوتي يصل الرياض

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

وصل إلى الرياض اليوم ممثل رئيس جمهورية جيبوتي معالي وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي محمود علي يوسف، والوفد المرافق له، للمشاركة في القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية.

وكان في استقباله في مطار الملك خالد الدولي، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جيبوتي فيصل بن سلطان القباني، وعميد السلك الدبلوماسي سفير جمهورية جيبوتي لدى المملكة ضياء الدين سعيد بامخرمة، ومندوب عن المراسم الملكية.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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