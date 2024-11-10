السعودية | ممثل رئيس جمهورية القمر المتحدة يصل الرياض

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

وصل إلى الرياض اليوم، ممثل رئيس جمهورية القمر المتحدة معالي وزير الخارجية محمد مباي، والوفد المرافق له، للمشاركة في القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية.

وكان في استقباله في مطار الملك خالد الدولي، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية القمر المتحدة الدكتور عطاالله بن زايد الزايد، وسفير جمهورية القمر المتحدة الحييب عباس عبدالله، ومندوب عن المراسم الملكية.

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