شكرا لمتابعة خبر عن “الجوازات” تحدد صلاحية الجواز للسفر: 3 أشهر للدول العربية و6 لبقية الدول والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشفت المديرية العامة للجوازات أن الحد الأدنى لصلاحية جواز السفر للمواطنين الراغبين في السفر إلى خارج المملكة لا تقل عن 3 أشهر .

أوضحت “الجوازات” في بيان نشرته بحسابها بمنصة «إكس»، إن الحد الأدنى لصلاحية جواز السفر للمواطنين الراغبين في السفر إلى خارج المملكة لا تقل عن 3 أشهر في حال السفر إلى الدول العربية و 6 أشهر لبقية الدول، مؤكدة على أن بطاقة سجل الأسرة لا تعد وثيقة سفر.

كما دعت المواطنين إلى التأكد من مدة صلاحية جواز السفر، والمسارعة إلى تجديد أو استخراج جوازات سفر جديدة لهم أو للتابعين قبل موعد السفر بوقت كاف والاستفادة من الخدمات الإلكترونية المقدمة عبر منصة “أبشر” لإصدارها أو تجديدها وتسلمها عن طريق الناقل البريدي.

وأكدت المديرية العامة للجوازات على أهمية حمل جواز سفر ساري الصلاحية أو الهوية الوطنية عند السفر إلى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مبينة أن الهوية الوطنية الرقمية عبر منصتي “أبشر” و”توكلنا” لا تخول صاحبها لذلك.