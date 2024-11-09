شكرا لمتابعة خبر عن سيدات اليمن يتفاعلن طربا مع فعاليات حديقة السويدي .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - شاركت سيدات في فعاليات باليوم الثقافي اليمني في حديقة السويدي، وذلك ضمن موسم الرياض.

وشهد اليوم الثقافي اليمني رقص سيدات على أنغام الفلكور اليمني ببراعة شديدة لاقت إعجاب الحاضرين لهذه الفعالية.

وكانت حديقة السويدي قد شهدت إقبالاً واسعاً من الجماهير التي توافدت للاستمتاع بفعاليات الأيام الثقافية بفلكلورات شعبية.

يذكر أن هذه الفعاليات شارك فيها مواطنين من باكستان واليمن والسودان وغيرهم من الدول الشقيقة والصديقة ممن يقيمون في المملكة.