وجسدت "سارة" نهج المملكة المستقبلي في مجال السياحة الذكية، عبر توظيف أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، التي تتيح لها استقبال الأسئلة وفهم المتطلبات وإدراك الاحتياجات وتقديم المعلومات والاقتراحات، والتفاعل والاسترسال في الحديث بطلاقة وسلاسة وواقعية.
ويتم تقديم "سارة" على أنها فتاة سعودية، محبة لوطنها، وشغوفة بالسفر، وقد حظيت باستكشاف الوجهات السياحية الفريدة، والتعرف على المعالم التاريخية والمواقع الأثرية، ولها اطلاع واسع على التنوع الثقافي حول المملكة، والفعاليات النوعية والعالمية، وكل ما يحتاجه المسافر من معلومات.
وتأتي هذه المبادرة في إطار اهتمام الهيئة السعودية للسياحة بالسياحة الرقمية عبر مواكبة التقدم في مجال الذكاء الاصطناعي، وتوظيف أحدث التقنيات، من أجل جذب السياح من جميع أنحاء العالم، إضافة لتطوير وتحسين وإثراء تجربة السياح.
كانت هذه تفاصيل خبر هيئة السياحة تطلق النسخة التجريبية من "سارة" المرشدة الذكية للسياحة السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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