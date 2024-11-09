مؤتمر للاتحاد الدولي لأكاديميات الشرطة بالرياض

وتناقش ندوة المجتمع والأمن تعزيز حوكمة الذكاء الاصطناعي في المجال الأمني والتحديات المصاحبة، والذكاء الاصطناعي في إدارة الخدمات الأمنية والمراقبة والسلامة، والتطبيقات الأمنية لنماذج الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني القائم على الذكاء الاصطناعي.
ويستعرض المعرض المصاحب للمؤتمر والندوة، الحلول المتقدمة والتجهيزات المعززة بالذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الأمنية، بمشاركة قطاعات أمنية وجهات أكاديمية وبحثية متخصصة.
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