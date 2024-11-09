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مؤتمر للاتحاد الدولي لأكاديميات الشرطة بالرياض

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تحت رعاية وزير الداخلية، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، تستضيف كلية الملك فهد الأمنية، فعاليات المؤتمر الـ13 للاتحاد الدولي لأكاديميات الشرطة بعنوان «الذكاء الاصطناعي في العمل الشرطي»، وندوة المجتمع والأمن في دورتها الـ9 تحت عنوان «تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المجال الأمني»، خلال الفترة من 11 حتى 13 نوفمبر 2024م، وذلك بفندق الإنتركونتيننتال في مدينة الرياض، بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين.

وتناقش ندوة المجتمع والأمن تعزيز حوكمة الذكاء الاصطناعي في المجال الأمني والتحديات المصاحبة، والذكاء الاصطناعي في إدارة الخدمات الأمنية والمراقبة والسلامة، والتطبيقات الأمنية لنماذج الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني القائم على الذكاء الاصطناعي.

ويستعرض المعرض المصاحب للمؤتمر والندوة، الحلول المتقدمة والتجهيزات المعززة بالذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الأمنية، بمشاركة قطاعات أمنية وجهات أكاديمية وبحثية متخصصة.


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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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