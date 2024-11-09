شكرا لمتابعة خبر عن بالزغاريد والرقصات الشعبية .. فعالية أيام السودان في حديقة السويدي تبهر الجميع .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أبهرت الفرق السودانية زوار حديقة السويدي في الرياض من المواطنين والمقيمين، وذلك خلال فعالية أيام السودان ضمن مبادرة «تعزيز التواصل مع المقيمين» التي أطلقتها وزارة الإعلام مؤخرًا بالشراكة مع الهيئة العامة للترفيه .

وفي أجواء مفعمة بالحيوية، نجحت الفرق السودانية في إبهار الزوار بالعديد من العروض السودانية، إذ جمعت العروض بين الرقصات الشعبية كـ “الكمبلا”، والزغاريد السودانية والموسيقى التراثية، التي أضفت على المكان جوًا مزج بين الأصالة والمتعة .

وأظهرت مقاطع مصورة التقاطها الزوار، عروض أزياء تقليدية عكست التنوع الإقليمي والحضاري في السودانية، أضافت بهجة وروح لحديقة السويدي .

وتفاعل زوار حديقة السويدي من المواطنين والمقيمين من الجالية السودانية والجاليات المختلفة مع عروض الفرق السودانية، وذلك من خلال التقاط مقاطع مصورة لهم داخل الحديقة .

وتأتي هذه الفعاليات ضمن رؤية المملكة 2030، والتي تهدف إلى بناء مجتمع متعدد الثقافات يتمتع بروح الانفتاح، ويعزز من التعايش بين جميع المقيمين من مختلف الجنسيات.