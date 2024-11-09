شكرا لمتابعة خبر عن مها الزبن … اول سعودية في مجال البحث والانقاذ .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تعد مها الزبن، اول سعودية في مجال البحث والانقاذ، والتي تم تقديم العضوية لها كأول عنصر نسائي في المملكة في هذا المجال، بالتحديد في مجال البحث البرى عن المفقودين

وقالت الزبن، في لقاء مع برنامج “سيدتي” : “منذ بداية قيادة المرأة فى المملكة وانا اجد الكثير من الاعطال فانقذهم”

واضافت: “تجهيزاتي الخاصة، سيارة دفع رباعي مجهزة بكين وود ، سرايا، أدوات السحب”

وتابعت: “رسالتي لكل شخص يحتاج الى انقاذ ان يخبر عائلته عن مكانه، ثم التزود بالماء والتمر قدر المستطاع، اذا بلغ لا يتعدى مكانه او يتوتر”

واختتمت: “انصح الجميع بالتطوع في أي عمل كان، فإغاثة الملهوف تعطيك راحة نفسة لانه عمل إنساني”.