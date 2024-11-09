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رئيس رابطة هجر يكشف عن قيمة “الماعز القزم” وصفاته الوراثية .. فيديو

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الرياض - علي القحطاني - كشف رئيس رابطة هجر للماعز القزم، المهندس فهد الحريجي، عن أن قيمة الماعز القزم تبدأ من 5 آلاف ريال.

وقال “الحريجي” في لقاء مع برنامج 120 عبر قناة “الإخبارية”: “قيمة الماعز القزم تبدأ من 5 آلاف ريال، بناءً على المواصفات التي يمتلكها كل ماعز”؟

واضاف: “أنه الماعز يمتاز بصفات وراثية متنوعة، منها صفات سائدة هي الصفة التي يورثها الكائن في إنتاجاته، وصفات متنحية فهي الصفة الموجودة فيه ولا توجد في عياله”.

 

MO Nasa

MO Nasa

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